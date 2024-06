VENEZIA - Tre generazioni susseguitesi in cent'anni di storia, sempre nello stesso negozio in campo San Polo. Quello dell'Antica Barberia Amato è un racconto fatto di segreti del mestiere tramandati di padre in figlio e di aneddoti curiosi a partire dal 1924, con l'acquisizione della bottega da parte del capostipite della famiglia, il signor Bernardino. «A portare a Venezia mio nonno, di Molfetta - racconta Alberto Amato, gestore attuale della barberia più antica del centro storico - è stata la Grande Guerra. Fu spedito al fronte poco più che diciottenne, risultando tra i feriti gravi nella Battaglia del Solstizio. Venne dunque spostato nelle retrovie, nella città d'acqua, dov'era presente un importante ospedale militare. Fra le crocerossine c'era anche mia nonna Antonietta, giovane volontaria di buona famiglia veneziana che s'innamorò di lui. Terminata la guerra misero su famiglia e Bernardino, che a Molfetta aveva già fatto l'aiutante di bottega in una barberia, trovò lavoro come assistente a San Polo». Poi l'acquisto non appena il titolare ha lasciato l'attività. Ma questa è solo la parte iniziale di una lunga storia proseguita col figlio Vittorio che, sin da giovanissimo, iniziò a lavorare proprio nella bottega del padre. E quelle mura hanno fatto da sfondo, tra una sforbiciata e l'altra, alle "ciacole" dei tanti clienti, portando Vittorio a incontrare anche l'amore per Ondina, parrucchiera che all'epoca lavorava nella barberia. Da una passione appresa da papà Bernardino a un'attività divenuta un vero e proprio punto di riferimento. «Da artigiano riflette Alberto Amato mio padre fu uno dei pionieri dell'insegnamento del mestiere, che una volta s'imparava soltanto attraverso la gavetta "sotto padrone". Lui ha saputo trasformare il suo sapere in didattica, fondando a Mestre la prima scuola professionale di acconciatura».

Tra clienti più celebri Sophia Loren, arrivata in laguna per la Mostra del Cinema. «Chi viene qui commenta Alberto, che nel 99 ha ereditato la gestione aggiungendo "Antica" al nome originario entra in un club di amici. Tanti i residenti ma anche i veneziani stranieri che hanno comprato casa in centro storico». «Un'attività che certifica come l'artigianato e gli antichi mestieri osserva Matteo Masat, direttore di Confartigianato Venezia siano una cosa viva, che con il tempo diventano un cameo in più che arricchisce il fascino di questa città».