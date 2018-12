Muore di anoressia a 35 anni. Ma l'amico 80enne non la dimentica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - È la storia di un'amicizia nata tra i letti di un ospedale - il Civile - tra un 80enne che vive nel Bellunese e una veneziana di 35 anni, malata e morta di anoressia. Una storia fatta di messaggi, confidenze, empatia terminata in modo tragico. Lei è spirata nei giorni scorsi, nel suo letto d'ospedale, dove ormai si trovava da mesi, consumata da un male arrivato all'ultimo stadio. Lui dopo averla cercata per giorni, non sentendola più al telefono, ha scoperto la verità ed è tornato a Venezia per un ultimo saluto, in obitorio. Ora in una lettera vuole ricordare questa «ragazza straordinaria, costretta ad entrare ed uscire dall'ospedale di Venezia». Alle spalle aveva una storia familiare difficile. E di fatto viveva per mesi in ospedale. «Era bellissima, molto colta e tanto sensibile da non poter fare a meno di