di Marco Corazza

ANNONE VENETO (VENEZIA) -frontale tra une un'a Giai di, in via Fosson, diversi i feriti. È accaduto verso le 16.15 sulla strada che da Annone porta a San Stino. Sul posto i vigili del fuoco, 118 e forze dell'ordine.Due i veicoli coinvolti, une un'auto con una persona alla guida. L'incidente è accaduto in prossimità di unain cui uno dei veicoli ha perso aderenza, finendo contro l'altro mezzo che stava arrivando nel senso opposto. Il furgone è finito rovesciato a bordo strada. Stese a terra, in attesa dei soccorritori, almeno 4 persone, un'altra persona sarebbe incastrata nel furgone. Una di queste sarebbe grave.