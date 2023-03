Sbanda e distrugge la Fiat contro un platano: è grave

ANNONE VENETO - L'auto che sbanda e centra un platano: è grave in ospedale. Brutto incidente stradale nella notte ad Annone Veneto. Un uomo alla guida di una Fiat Grande Punto stava percorrendo la Statale 14 nel tratto compreso tra San Stino e Portogruaro. Giunto in prossimità di Loncon di Annone ha improvvisamente sbandato. L'auto è piombata contro un platano. Un botto impressionante tanto che la Fiat è rimasta completamente distrutta. L'allarme è arrivato verso le 5 del mattino al 118. Sul posto sono arrivati i sanitari con i carabinieri. L'automobilista è stato trasferito in ospedale a Portogruaro per essere sottoposto alla diagnostica. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. La "Triestina" è stata liberata con l'arrivo del soccorso stradale Vaccaro che ha rimosso l'autovettura distrutta.

Ultimo aggiornamento: 08:09

