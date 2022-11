ANNONE VENETO - Apre oggi la prima casa funeraria del Portogruarese. Si trova in via Quattro Strade in località Spadacenta, ad Annone Veneto, realizzata dalle onoranze funebri Buosi. La presentazione sarà oggi pomeriggio alle 15.30, con l'intervento di numerosi sacerdoti del territorio che benediranno il nuovissimo edificio di 500 metri quadrati attrezzato in modo funzionale con tutte le più moderne tecnologie di accoglienza dei defunti.

Per il commiato, la struttura è dotata di salette sempre accessibili per ricevere la famiglia e gli amici del defunto in un luogo confortevole e tranquillo dove potersi dedicare al ricordo del proprio caro, ed una sala è riservata anche alle cerimonie laiche. All'interno della casa funeraria un posto particolare è riservato ad un vecchio banco da falegname: è quello che usava Mario Buosi per costruire le bare di legno. Mario è il capostipite della famiglia che dal 1937 ad Annone Veneto si occupa di onoranze funebri. Dopo 85 anni la famiglia Buosi è alla terza generazione di attività. Nel 1972 il figlio anche lui di nome Mario subentrò al padre. Dal 1989 a continuare il lavoro di famiglia è Mauro, nipote del fondatore, coadiuvato dalla moglie Paola.