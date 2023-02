Angelo Zen, la salma dell'imprenditore veneto morto nel terremoto in Turchia arriva oggi al Marco Polo

MARTELLAGO - Previsto per oggi l'arrivo in Veneto della salma di Angelo Zen, l'imprenditore 60enne di Martellago rimasto vittima del terremoto in Turchia. L'atterraggio dell'aereo che trasporta la salma di Zen sarà nel pomeriggio all'aeroporto Marco Polo di Tessera. Zen verrà subito trasportato a Romano d'Ezzelino. I funerali sono previsti in forma privata la prossima settimana a Fellette di Romano d'Ezzelino.