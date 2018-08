Angelo muore a sei mesi dalla brutale aggressione subita in casa

di Maurizio Marcon

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORRE DI MOSTO - E’ morto a 86 anni, a distanza di 6 mesi dalla brutale aggressione subita in casa. Era fine gennaio quando Angelo Puppi, pensionato che viveva da solo a Staffolo in un’abitazione lungo la provinciale 57 (nei pressi del bar grill “Ae vece bronse”) venne aggredito brutalmente in casa da due rapinatori che gli portarono via il portafogli. L’aggressione fu di una violenza inaudita: fu sbattuto a terra con tale brutalità da provocargli un trauma al cranio con una copiosa fuoriuscita di sangue e alcune fratture, tra cui quella del bacino.Erano da poco passate le 19 e l’anziano pensionato stava guardando la televisione. Sente squillare il campanello, si dirige verso la porta e, senza aprire, stando dall’interno, chiede “chi è?”. Dall’altra parte uno dei due rapinatori si finge e un esattore dicendo all’anziano che doveva controllare delle carte relative a un canone d’affitto. Puppin nega di avere canoni d’affitto da pagare, ma commette l’errore di “aprire” ai due sconosciuti.