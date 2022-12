La dottoressa Angela Beltrame, nuovo direttore del Pronto soccorso di San Donà

SAN DONÀ - La dottoressa Angela Beltrame a capo del Pronto soccorso dell'ospedale cittadino. Trevigiana, laurea in Medicina e Chirurgia a Padova, Beltrame ha conseguito la specializzazione in malattie infettive all'università di Roma Tor Vergata, e sempre in questa università ha effettuato un dottorato di ricerca in Ematologia sui trapiantati di midollo osseo. Sul fronte professionale, dal 2009 ha lavorato nel pronto soccorso e nella medicina d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso ed è istruttore di rianimazione pediatrica e di gestione delle vie aeree difficili. Ieri è stato il suo primo giorno a San Donà di Piave.

«In primo luogo un ringraziamento alla direzione generale - le prime parole del neo direttore del Pronto soccorso - La mia è stata una scelta in controtendenza, io voglio investire nel pubblico e intendo gestire al meglio il Pronto soccorso di San Donà, mettendo in campo lo studio e tutte le mie competenze. Il tutto per fornire il miglior servizio alla cittadinanza ma anche con l'intento di aumentare l'attrattività di questa unità operativa per medici specializzati in medicina d'urgenza».

Un incarico che arriva in un momento particolare per la sanità e per lo stesso Pronto soccorso, preso d'assalto dai tanti cittadini, anche piccoli, colpiti dall'influenza.

«In generale - aveva riferito la scorsa settimana il direttore generale dell'Ulss4, Mauro Filippi - abbiamo notato un incremento degli accessi nei Pronto soccorso, con una media di 40, 50 persone al giorno, per persone che evidenziano virus respiratori e sintomi influenzali. Inoltre, negli ultimi dieci giorni si sono registrati una media di trenta accessi al giorno direttamente in Pediatria». E questo nonostante la campagna vaccinale abbia toccato già quota 75% rispetto alle quasi 50mila dosi acquistate dall'Azienda sanitaria. «Il consiglio per cercare di evitarla o ridurre i sintomi - conclude Filippi - è semplice: vaccinarsi e utilizzare la mascherina che aiuta a proteggersi».