Andrea, barista stroncato da un male incurabile a soli 44 anni

di Nicola De Rossi

MARTELLAGO - Dopo quella di Riccardo Trevisan e di Alessio Molinari, un'altra morte giovane scuote profondamente: nel primo pomeriggio di sabato 8 dicembre è mancato ad appenastroncato in pochi mesi da un male incurabile,, conosciutissimo in paese per aver gestito per più di un decennio un frequentatissimodel centro. Originario di, Andrea Priviero ha svolto diversi lavori, in particolare in un laboratorio fotografico, finché, nel 2003, ha aperto con l'amata compagna Genny Boldrin la cicchetteria wine-bar Al di