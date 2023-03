VENEZIA - Ecco il piano di Venezia per contrastare la manifestazione degli anarchici di oggi in campo Santa Margherita, dalle 15. Sopralluoghi a tappeto in campo Santa Margherita e nelle zone vicine di Dorsoduro, con l’obiettivo di individuare eventuali oggetti già nascosti dai manifestanti che - si sospetta - siano già arrivati in città venerdì. Poi i controlli iniziati alle 13 di ieri, sul ponte della Libertà, in stazione Santa Lucia e a piazzale Roma. Sul ponte tutti i mezzi - tram e autobus compresi - sono stati fatti confluire su un’unica corsia, quella del serpentone rosso, e fatte viaggiare a passo d’uomo. Guardati a vista dalle forze dell’ordine in pattuglia a piedi e fermate se veniva notato qualcosa di sospetto. Poi il secondo filtraggio a piazzale Roma, scesi dai mezzi pubblici, così come in stazione ferroviaria. Un controllo andato avanti per tutta la giornata di ieri e la notte e che terminerà soltanto nel pomeriggio di oggi. Infine, lo spiegamento delle forze dell’ordine: Venezia attende circa 700 agenti, tra quelli in servizio a Venezia e quelli che ministero dell’Interno manderà oggi.



LA SECONDA ORDINANZA

Già nei giorni scorsi il Comune aveva blindato campo Santa Margherita, rio Terà Canal, fondamenta Gheradini, campo San Barnaba e campiello Mosca: via i plateatici dalle 6 di oggi e da mezzogiorno, “fino a cessata emergenza”, come dice l’ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro, stop anche alle vendite con l’obbligo di ritirare tutti i banchi, mentre Veritas dovrà smontare i cestini. Ieri, ecco un secondo provvedimento: divieto di vendita da asporto di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro, in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate. Il nuovo provvedimento, che sarà in vigore dalle 10 alle 23:55. Queste le aree interessate: campo Santa Margherita, rio Terà Canal, fondamenta Gheradini, campo San Barnaba, campiello Mosca, fondamenta Santa Lucia, fondamenta dei Scalzi, piazzale Roma, fondamenta dei Tre Ponti, fondamenta del Pagan, calle dei Ragusei, corte Contarina e calle del Forno. Oltre alla vendita l’ordinanza prevede il divieto di “trasporto senza giustificato motivo di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie o qualsiasi altro contenitore in vetro, in lattine chiuse o bottiglie di plastica tappate”. Alla base del provvedimento la considerazione che in caso di scontri “possono diventare pericolosi oggetti contundenti o essere lanciati” rappresentando “un’insidia ulteriore per l’incolumità”.



LA SCUOLA

Il Vendramin Corner garantirà, in caso di disordini e tafferugli, la possibilità di rimanere nella sede scolastica fino a cessazione dell’emergenza. E molti professori di altre scuole hanno consigliato prudenza e comunicato che un’eventuale assenza “precauzionale” sarebbe stata più che comprensibile.