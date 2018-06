L'amore sbocciò durante la vancanza in Italia: tornano nel paesino veneto per sposarsi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCORDIA SAGITTARIA - Si erano innamorati durante una, ora si sono sposati a Ce. La magia di Concordia ha letteralmente stregato unatornati in paese per sposarsi, dopo aver visitato la storica cittadina diversi anni fa. I due austriaci allora si innamorarono, tanto da proseguire la loro relazione senza però regolarizzare l'unione. Per il giorno più bello hanno quindi pensato a qualcosa si speciale, tornando proprio a Concordia dove il loro amore era praticamente nato. Così si sono messi in contatto con l'amministrazione comunale guidata da Claudio Odorico, e venerdì scorso hanno detto il fatidico sì davanti alla vicesindaco Erica Chinellato. «Il matrimonio si è celebrato venerdì in sala consiliare a mezzogiorno - spiega la vicesindaco -. È motivo d'orgoglio per tutta la cittadinanza aver dato ospitalità ad un evento unico come l'unione di due persone che hanno scelto come cornice del loro matrimonio la nostra cittadina». (m.cor.)