Urne aperte per i referendum e 9 Comuni veneziani: a Mira, Mirano e Jesolo le sfide più attese

MESTRE - Confronti diretti limitati - ancorché partecipati dove è stato possibile mettere di fronte gli aspiranti sindaci - e presenze centellinate per gli esponenti nazionali delle maggiori forze politiche. Si è conclusa ieri la campagna elettorale per i 9 Comuni dell'area metropolitana che domani saranno chiamati al voto per rinnovare le rispettive amministrazioni. Una scadenza caratterizzata dalla concomitanza dal voto per i cinque referendum sulla Giustizia che ha ridotto alla sola giornata di domani l'apertura delle urne (dalle 7 alle 23) nelle 822 sezioni elettorali distribuite nel territorio.



IL NODO DEL QUORUM

Una circistanza, questa, che rischia di ridurre ulteriormente l'affluenza alle urne nei Comuni dove si voterà per il sindaco: Campagna Lupia, Jesolo, Marcon, Mira, Mirano, Noventa di Piave, Pramaggiore, Salzano e Santa Maria di Sala. Per 5 di questi - Jesolo, Marcon, Mira, Mirano e Santa Maria di Sala - è previsto il turno di ballottaggio il 26 giugno se nessun candidato supererà la maggioranza assoluta dei votanti. Ma a Pramaggiore, dove c'è un solo candidato sindaco, sarà necessario che vada alle urne almeno il 40% degli aventi diritto per scongiurare l'arrivo di un commissario: un caso raro ma non unico, visti i precedenti veneti di Voltago (Belluno), Calto (Rovigo) e Barbana (Padova).

Sono 132.375, in base ai dati aggiornati dalla Prefettura a due settimane fa, gli elettori chiamati a eleggere il sindaco, in una consultazione nella quale il tradizionale schieramento bipolare vede più di una eccezione. A Jesolo, dove di questi tempi tiene banco la ripresa della stagione turistica con i suoi problemi (dalla carenza di personale all'ordine pubblico) il centrodestra si presenta spaccato in due, con Lega e Forza Italia da una parte e Fdi dall'altra, con il Pd a fare corsa solitaria dopo la rottura dell'alleanza anomala con il sindaco uscente Valerio Zoggia. E lo stesso capita a Santa Maria di Sala, con la Lega che fa corsa a sè per il dopo-Fragomeni, e a Noventa, dove Fdi ha deciso di fare da sè per contrastare il bis del sindaco uscente di centrosinistra.



RAPPORTI DI FORZA

Piccole crepe che rivelano la ricerca di nuovi rapporti di forza, con il Carroccio che, anche a livello nazionale, vede messa in discussione la propria leadership da Fratelli d'Italia. Senza dimenticare che, nell'area metropolitana, le elezioni saranno un test anche per Coraggio Italia, presente con il proprio simbolo a Marcon, Mirano e Mira e Santa Maria di Sala, dove l'uscente Fragomeni ha rappresentato il movimento fucsia in tutti i tavoli di trattative.

Nel campo opposto c'è da registrare l'arretramento del Movimento 5 Stelle, che sarà presente soltanto a Mirano mentre a Marcon e Mira è confluito con alcuni rappresentanti nelle civiche di centrosinistra. Non senza polemiche, come nel caso di Mira dove l'ex sindaco grillino Alvise Maniero - ora passato all'Alternativa - ha diffidato gli ex compagni di strada dal presentarsi alle elezioni. In compenso il centrosinistra ha ritrovato l'unità persa un lustro fa a Marcon e Salzano, dove cercherà di riconquistare la maggioranza degli elettori, puntando a Mira e Mirano su un campo largo per confermarsi alla guida dei rispettivi Comuni. Fa caso a sè Jesolo, con il Pd che, caduta l'alleanza anomala con Forza Italia, sfiderà in proprio le corazzate dicentrodestra.

Estranee agli schieramenti tradizionali le liste vicine ai No pass che si presentano a Mira e Marcon, eredità di una stagione difficile, quella della pandemia, con il suo strascico di polemiche. L'ultima delle quali - l'uso della mascherina ai seggi - evitata in extremis dal Governo che ha l'ha dichiarata fortemente raccomandata ma non obbligatoria.