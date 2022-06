Jesolo al ballottaggio: sfida De Zotti-Martin. Marcon conferma Romanello

JESOLO - Sarà sfida fra Christofer De Zotti e Renato Martin a Jesolo: lo ha definito il primo turno, un conteggio lunghissimo che per alcune sezioni si è prolungato tra contestazioni ed errori di interpretazione. Christofer De Zotti, sostenuto da una coalizione di 5 liste (Indipendenza Veneta, Jesolo Bene Comune, Civica per De Zotti, Fratelli d’Italia e Progetto Civico), ha raccolto il 44,50% contro Renato Martin con le sue 4 liste (Forza Italia, Jesolo al Centro, Lega e Civica Renato Martin) si è attestato al 38,99%.

Ad influire nel conteggio c’è anche la bassa percentuale di votanti: 53,88%, ovvero la più bassa degli ultimi vent’anni tanto che ad esprimere il proprio voto sono stati solo 12.222 cittadini. Ma la vera sorpresa di questo primo turno è stato Roberto Rugolotto, vicesindaco uscente e candidato del Pd che dopo 10 anni di alleanza con Forza Italia ha corso da solo raccogliendo oltre il 12,50%, un “tesoretto” di voti che al secondo turno potrebbe risultare determinante.

Solo briciole invece per Jesolo in Movimento, la lista di Antonio Lunardelli che ha messo assieme attivisti del Movimento 5 stelle, Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana e Leu per formare un nuovo progetto progressista e ha raccolto poco: il 3,25% dei voti e che difficilmente entrerà in Consiglio comunale. Per quanto riguarda le 22 sezioni, Chirstofer De Zotti ha vinto quasi ovunque. E dove ha perso lo scarto minimo, in un paio di casi solo di un voto. Ed è stato anche per questo che nella prima parte dello scrutinio la coalizione di De Zotti ha cullato il sogno di una clamorosa vittoria al primo turno, soprattutto quando nella sede del suo comitato elettorale, in piazza Marconi, sono arrivati i risultati delle prime sezioni, con il leader di Jesolo Bene Comune addirittura in vantaggio con più del 50% dei voti. Un dato accolto con un fragoroso applauso, con un entusiasmo rimasto alto fino a sera anche se la differenza voti con gli avversari si è ridotta con il passare delle ore.

MARCON

Secondo mandato a Marcon per il sindaco uscente Matteo Romanello, candidato di centro destra, che registra un grande successo personale (oltre il 31% dei voti con la sua civica, di gran lunga il partito più votato a Marcon) che farà pesare anche all’interno della Lega veneziana. Un risultato inatteso anche dallo stesso Romanello che per sua stessa ammissione non si aspettava di vincere con oltre il 71% delle preferenze, anche se quasi un elettore su due non è andato a votare .

“Ora ci prenderemo 48 ore per festeggiare e al lavoro per demolire il Municipio che è una nostra priorità insieme con l’avvio del progetto della nuova piazza di Marcon che è l’intervento più sentito dai marconesi. Per realizzare questo progetto possiamo contare sui fondi del PNRR”.

Molto deluso, ma sereno e convinto di aver dato il massimo in questa campagna elettorale si è detto il candidato sindaco di centrosinistra Marco Casoni che si è fermato al 25% delle preferenze e, a spoglio delle schede elettorali ancora in corso, si è congratulato telefonicamente con il sindaco Romanello.