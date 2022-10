Venezia, l'Amerigo Vespucci è arrivata in Laguna. Il saluto del sindaco Brugnaro: «Bentornata»

VENEZIA - È arrivata l'Amerigo Vespucci. Oggi, a tre anni dall'ultima apparizione, la nave più bella del mondo è tornata in Laguna, in riva San Biasio per il Simposio delle Marine che si svolgerà all'Arsenale dal 5 al 7 ottobre.

All'evento, parteciperanno oltre 60 Marine Militari provenienti da tutto il mondo, i comandi generali della Nato e realtà industriali, culturali e accademiche.

Amerigo Vespucci, gli orari di visita a bordo

Ecco gli orari di visita per l'Amerigo Vespucci, le visite sono gratuite e non è necessaria la prenotazione:

lunedì 3 ottobre dalle 15 alle 22

martedì dalle 19 alle 22

giovedì dalle 16 alle 22

Il post di Brugnaro

Il sindaco Luigi Brugnaro ha postato stamane la foto dell'arrivo dell'Amerigo Vespucci in Laguna (foto copertina dell'articolo, ndr) e ha scritto: «Bentornata a Venezia».