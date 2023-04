MESTRE - Era al bar dell'hotel con un suo connazionale. Un attimo di distrazione e la sua borsa è sparita. All'interno c'erano i documenti personali, due cellulari, e alcuni gioielli in oro che porta sempre con sé. Un furto come tanti se non fosse per la derubata che non si può definire una persona qualunque.

A essere derubata al Novotel di via Ceccherini a Mestre, giovedì scorso, è stata Sophia Tesfamariam, ambasciatrice eritrea presso le Nazioni Unite a New York.

Era in città con il console Ghimail Habtemicael, responsabile delle comunità eritree italiane.

È stato quest'ultimo a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine non appena entrambi si sono accorti di quanto fosse successo.

A indagare sull'episodio oltre alla polizia che si è portata immediatamente sul posto, anche la Digos. Da quanto si è potuto appurare il colpo sarebbe stato ripreso in tutte le fasi dalle telecamere della struttura ricettiva situata nei pressi della rotonda della Castellana.



Sono all'incirca le 10 del mattino, quando i malviventi entrano in azione. Sono in due. Il primo è il palo che si ferma all'ingresso dell'albergo. Il secondo entra come un normale cliente e occupa il tavolo accanto a quello dove hanno preso posto i due diplomatici africani.

I filmati farebbero vedere come lo sconosciuto attua tutta una serie di manovre per avvicinarsi sempre più e senza essere notato alla donna. Giunto alla distanza per lui più confacente ecco che, non visto, si impossessa della borsa appoggiata su una sedia e si allontana velocemente seguito dal complice. Quindi la fuga su una Opel Corsa lasciata nel parcheggio esterno: sembra che la vettura abbia imboccato la vicina tangenziale, direzione nord.



Gli investigatori avrebbero richiesto anche i video dell'impianto di sorveglianza del distributore Vega collocato lungo il tragitto percorso dall'utilitaria. Sul luogo del furto anche la squadra della Scientifica per i rilievi.

Resta da capire se l'obiettivo dei malviventi sia stato del tutto casuale o se sia stato pianificato conoscendo movimenti e caratura della proprietaria della borsa.

Questa ultima ipotesi, comunque, appare la meno verosimile.

Certo è che quanto avvenuto non è un bel biglietto da visita per l'ambasciatrice e per il console, i quali non avranno un buon ricordo del loro passaggio nel veneziano.

