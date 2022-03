SAN DONA' DI PIAVE - «Quando il concorrente ha detto che facevo il costruttore di sandoli, le imbarcazioni veneziane, mia mamma mi ha mandato un messaggio dicendomi: Ma per che cosa ti ho fatto studiare così tanto». Alessandro Menin è una persona che non manca di ironia e con il sorriso racconta gli aneddoti del giorno dopo la sua esperienza da Amadeus. Stimato e conosciuto avvocato di San Donà di Piave, Alessandro venerdì sera è stato ospite su Rai Uno della trasmissione I Soliti Ignoti. Lui con la sorella Adriana. «Mi ha sempre incuriosito questo mondo racconta e quando un mio amico mi ha detto che, alla produzione, gli avevano chiesto se avesse qualcuno da segnalare, mi sono iscritto. E così ho fatto anche con mia sorella, quando mi hanno chiesto se avessi dei parenti con cui partecipare». Solo che il concorrente, l'attore Simone Montedoro, non ha indovinato la sua professione, scambiandolo per un costruttore di sandoli. «È vero che ero vestito sportivo continua il legale però è stato troppo condizionato dalla mia provenienza. A parte questo, è stata una bella esperienza, che mi ha divertito: vedere il dietro le quinte, come funzionano certi programmi così popolari, è sempre molto interessante; inoltre io sono di natura molto curioso e chiedevo a tutti mille cose».



Tra l'altro non è nuovo di esperienze di questo tipo. «Ho anche fatto la comparsa in un film, La lingua del Santo di Mazzacurati; per cui, se si presentano delle occasioni, non mi tiro certo indietro». La trasmissione andata in onda venerdì era stata registrata un paio di settimane fa. «Naturalmente mi avevano raccomandato di non dire nulla in giro, ma già pochi minuti dopo la messa in onda, ho iniziato a ricevere un sacco di messaggi». Menin ha iniziato la professione forense che lo ha portato ad approfondire maggiormente gli argomenti civilistici e, conseguentemente, al recupero del credito ed al risarcimento del danno, soprattutto derivante da sinistri stradali, malasanità ed infortuni sul lavoro.