AMACA MANIAVENEZIA Turisti sull'amaca da giardino che riposano beatamente a San Marco, tra i Giardini Reali e il pontile dell'Actv.Fino a ieri c'era il dubbio si trattasse di un fotomontaggio, un fake costruito ad arte e divenuto virale su Facebook, tanto che i vigili avevano annunciato degli accertamenti sui social per capire la veridicità dell'immagine, che poteva compromettere la reputazione di Venezia, anche con il coinvolgimento della polizia postale. L'autore della foto però è spuntato ieri, Gianni Bortoluzzi, un pittore di San Marco che conferma l'autenticità dell'immagine, tanto da averne scattata più d'una quel pomeriggio. «Erano circa le 17 di ieri (martedì per chi legge, ndr) quando ho visto questi due giovani spagnoli, una coppia di circa vent'anni - spiega Bortoluzzi - Erano dapprima seduti, ma ad un certo punto hanno appeso un'amaca tra la colonnina della riva e il ramo dell'albero vicino, distendendosi sopra. Il tutto sarà durato circa un quarto d'ora, poi un mio collega pittore si è avvicinato, spiegando loro che non potevano fare una cosa simile. Allora si sono alzati, hanno preso le loro cose e se ne sono andati». Bortoluzzi nemmeno sapeva che la sua foto aveva provocato tanto scalpore e viralità sui social, perché a pubblicarla non è stato lui. «Ho scattato loro più foto, un mio amico mi ha chiesto di poterne mettere una su Facebook e gli ho dato il consenso, ma non sapevo si fosse diffusa».Alla sua immagine poi se ne è aggiunta un'altra ieri, scattata in una calle più nascosta, una laterale di Ruga Giuffa a Castello. Anche qui, una persona distesa sopra un'amaca, sempre di colore verde. Questa però è appesa tra le abitazioni, e taglia a metà la calle. Forse una nuova mania dell'estate turistica in laguna.Giorgia Pradolin