Festa della Repubblica a Venezia, l'alzabandiera in piazza San Marco

VENEZIA - La lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e la cerimonia dell'Alzabandiera in piazza San Marco hanno aperto questa mattina le celebrazioni del 76/o anniversario della Repubblica Italiana, a Venezia.

In rappresentanza della città presente alla commemorazione il vicesindaco Andrea Tomaello, con le autorità civili e militari tra cui il prefetto Vittorio Zappalorto, il comandante generale della Polizia locale, Marco Agostini e il comandante del'Istituto Studi Militari Marittimi, Andrea Romani. Il tricolore è stato in seguito issato in piazza Ferretto, a Mestre, e a Favaro Veneto.

Nel pomeriggio, alle ore 17:00 al Teatro La Fenice, è in programma il 16/o concerto offerto alla cittadinanza, in collaborazione con il Comune e la Città Metropolitana, con il pianista Davide Ranaldi. Le celebrazioni si chiuderanno con la cerimonia dell'Ammainabandiera.