Alvise Da Mosto, l'esploratore-mercante di schiavi che scoprì Capo Verde

Alvise Da Mosto (1429-1483) esploratore, navigatore, mercante di schiavi



Nacque nel 1429 da Giovanni Da Mosto e Giovanna Querini in uno dei palazzi più antichi del Canal Grande, al punto che il suo cognome fu spesso storpiato come “Cadamosto” o “da Ca' Da Mosto”. Ma Alvise Da Mosto di tutto questo non si curò: a lui piaceva esplorare il mondo e lo fece soprattutto per il principe del Portogallo Enrico il Navigatore, per conto del quale si inoltrò nell'Atlantico e lungo le coste dell'Africa occidentale, arrivando a scoprire l'arcipelago di Capo Verde nel 1456. Di questi viaggi rimane una lunga relazione scritta, che fu data alle stampe una prima volta nel 1507 – quasi venticinque anni dopo la sua morte – e conobbe diverse edizioni e traduzioni.



Per un lungo le “Navigazioni Atlantiche” di Alvise Da Mosto rappresentarono per chi volesse conoscere l'Africa ciò che per l'Asia era stato per secoli “Il Milione” di Marco Polo: le sue osservazioni sui venti, le correnti, le caratteristiche delle coste e dei villaggi, gli usi degli indigeni ma anche gli animali e le piante, restituiscono l'immagine di una persona aperta, curiosa e sensibile alla bellezza. E sebbene nel corso della sua prima spedizione, che nel 1455 lo portò fino alla foce del fiume Senegal, avesse imbarcato un carico di circa cento schiavi africani (in quegli anni la tratta dei neri era ormai divenuta un traffico regolare), le popolazioni dell'Africa non gli si presentarono indifferenziate sotto il comune denominatore dell'inferiorità di “razza”; Da Mosto mostrò in realtà un atteggiamento nuovo e “moderno”, quasi privo di pregiudizi, come quando nel descriverne i comportamenti più “riprovevoli” dal punto di vista occidentale – come la poligamia – si sforzò comunque di comprenderne le tradizioni e gli stili di vita dando risalto a molte loro doti, fino a dichiarare che in molte cose “i negri sanno tanto quanto cadaun de nui”.



Eppure la trafila di Alvise Da Mosto fu comune a quella di altri giovani veneziani della sua epoca: tra il 1442 e il 1448 fu agente di commercio per Andrea Barbarigo in Barberia e a Candia. Nel 1451 divenne nobile balestriere sulle galee grosse d'Alessandria, per passare qualche mese più tardi a quelle di Fiandra. Fu nel corso della sua seconda spedizione di Fiandra che gli capitò di entrare in contatto, in Portogallo, con Enrico il Navigatore; questi accettò di imbarcarlo in uno dei suoi viaggi in virtù della sua grande esperienza nel campo delle spezie. Da Mosto aveva soprattutto sete d'avventura: si sentiva disposto “a sostegnir ogni faticha”, desideroso di vedere il mondo e di avventurarsi – primo fra i veneziani – in paesi mai descritti da altri, in cui fare cose mai sperimentate dai suoi concittadini (come quando si vantò d'aver mangiato carne d'elefante, cosa che nessun veneziano poteva dire di aver fatto).



Anche quando s'addentrò nella regione del Senegal fu “per veder e intender alguna cossa nuova”, forse prima che per ricevere un pagamento. Nel corso della sua prima spedizione scoprì anche il golfo di Gorsa e risalì il primo tratto del fiume Gambia che esplorò poi l'anno successivo, il 1456, insieme ad Antoniotto Usodimare; fu tornando da questo secondo viaggio che avvistò un arcipelago in una posizione nella quale se ne ignorava l'esistenza: erano le isole di Capo Verde, destinate a divenire essenziali nei collegamenti marittimi col Brasile.



E se fino a qualche tempo fa la scoperta del veneziano era contestata da chi sosteneva che i primi europei a mettervi piede furono Antonio da Noli e Diogo Alfonso, nuovi studi indicano come il primato spetti a Da Mosto, che dopo queste esplorazioni si ritirò in Portogallo per alcuni anni rientrando infine a Venezia intorno al 1462, quando fu messo a capo della flotta adibita al commercio con l'Egitto. Due anni dopo si sposò con Elisabetta Venier e nei vent'anni successivi ricoprì diverse cariche pubbliche a Venezia, a Cattaro e nella Morea veneziana. Morì il 16 luglio 1483, forse in Polesine, dove si era recato per esigere le rendite dei beni confiscati al duca di Ferrara dopo la recente conquista di quei territori da parte della Serenissima con la “Guerra del sale”.

