Tir perde due ruote nel tratto maledetto dell'A4: chiusa di nuovo l'autostrada

SAN STINO DI LIVENZA - Il Tir che perde due gomme, la coda inevitabile in autostrada e due mezzi pesanti che si schiantano. Altro incidente in A4, nel tratto maledetto a due corsie che attraversa il Veneto orientale. È successo verso le 12.30 al km 436, nel tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Cessalto in direzione di Venezia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli Ausiliari di Autovie venete con la Polizia autostradale. Secondo una prima sommaria ricostruzione un Tir ha perso due ruote. Da lì si sono formate delle code in cui altri due mezzi pesanti si sono scontrati. Un camionista è rimasto ferito e quindi preso in cura dai sanitari del 118. L'autostrada è stata chiusa a San Stino con l'istituzione dell'uscita obbligatoria. È la 18ma chiusura nel tratto autostradale in poco più di 7 mesi.

