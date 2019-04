Altro schianto in A4, autostrada chiusa per ore in direzione Trieste

di Marco Corazza

Nuovo blocco della A4 per un altro schianto tra Tir: istituita l'uscita obbligatoria aper chi si dirige verso Trieste. L'allarme è scattato verso le 18.30 per il bitto tra due Tir lungo il tratto compreso tra gli svincoli di San Stino e Portogruaro della carreggiata est. Secondo i primi soccorritori non ci sarebbero feriti gravi ma la A4, già fortemente interessata dal pesante traffico, è subito andata in tilt. Immediatamente si è formata una coda di 2 chilometri in continuo aumento. Da qui la decisione di chiudere l'autostrada per permettere ai soccorsi di intervenire celermente.L'uscita obbligatoria è stata istituita a San Stino, con le inevitabili code che si sono formate anche sulla viabilità ordinaria, lungo la Statale 14. Per chi deve raggiungere il Friuli Venezia Giulia è consigliato uscire dalla A4 per prendere la A27 fino a Conegliano e da qui la A28 fino a Portogruaro. Altrimenti si può imboccare la strada regionale Postumia a Cessalto per tornare in A4 a Portogruaro.