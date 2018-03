Altro incidente in A4: chiusa l'autostrada verso Trieste

di Marco Corazza

Nuovo schianto tra mezzi pesanti inchiude l'autostrada: viabilità in tilt. A distanza di 24 ore la viabilità nel Veneto orientale pioma nuovamente nel caos per un incidente in autostrada. Nello schianto, che ha coinvolto dei mezzi pesanti ed un furgone, sono rimaste ferite due persone.ma persistono lunghe code da San Donà in direzione Trieste.Uno di queste è rimasta incastrata nella cabina di guida a seguito del violento tamponamento accaduto tra gli svincoli di, in direzione di. L'incidente si è verificato verso le 16 nei pressi di Lison di. Impossibile per gli utenti proseguire la marcia, con i mezzi che sono finiti di traverso alla carreggiata. I soccorsi sono arrivati con ie i sanitari del. Con loro anche ladie gli ausiliari del traffico. L'autostrada è stata chiusa in prossimità dello svincolo di San Stino, deviando gli utenti sulla viabilità ordinaria. La Statale 14 è stata presa d'assalto dai veicoli che escono dall'autostrada con nuovi disagi per chi si trova ad attraversare il Portogruarese. In tilt anche l'anello viario nella città del Lemene. Solo ieri ben 11 Tir, coinvolti in 3 incidenti, hanno provocato la chiusura dell'autostrada per gran parte della giornata