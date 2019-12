Altra rissa in centro con coltello: un ferito e 5 denunciati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SAN DONÀ - Una persona ferita e cinque denunciati. Sabato sera di violenza in centro città. Ancora una rissa tra cittadini extracomunitari. È accaduto attorno alle 19.30, lungo via Dante Alighieri, all'altezza del supermercato Alì. A rimanere coinvolti sono stati cinque uomini di nazionalità nigeriana, tutti identificati dalle forze dell'ordine intervenute sul posto. Ancora da chiarire la causa scatenante dello scontro. Di certo tutto è accaduto in pochi minuti, quando il gruppo di...