SAN MICHELE - Al via l'invasione degli alpini. Sono attesi in 30mila per questo weekend a Bibione, tutti rigorosamente con la penna nera sul cappello. Da oggi a domenica, quando ci sarà l' ammassamento e la sfilata, Bibione ospita il raduno Triveneto del glorioso Corpo degli Alpini. "Dalle Alpi a quota zero", gli alpini delle sezioni Cadore, Carnica, Gemona, Udine, Pordenone e Venezia discendono dal Tagliamento fino al mare per ribadire l'importanza e la sacralità del grande fiume per quanto accaduto nelle due guerre mondiali e per attraversare i luoghi in cui gli alpini con loro Reparti hanno lasciato il segno. Una staffetta, tra momenti di ricordo e cerimonie celebrative, nei luoghi più significativi.

LA STAFFETTA

Questa mattina alle 7 la staffetta si è messa in moto dal Passo della Mauria, sulle Alpi Carniche, al confine tra Veneto e Friuli. Intanto a San Michele al Tagliamento iniziano le celebrazioni. Oggi alle 16 ci sarà la visita guidata a Villa Ivancich, al cimitero austro-ungarico e al fortino della Guerra fredda. Alle 17 aprono nella Delegazione di Bibione le mostre sulle attività dell'Ana, sull' attività del Coordinamento del centro studi del 3 Raggruppamento, della Federazione dei soldati della montagna, sulla storia dei 152 anni degli Alpini e sul territorio di Bibione e San Michele. Alle 18 Santa messa nella chiesa di San Michele e alle 20.30 a San Giorgio "l'incontro con la storia", con Marco Commino, Fabrizio Blaseotto e Massimiliano Galasso, nonché il coro alpino.

LE CELEBRAZIONI

Domani alle 11 nella Chiesa di Cesarolo, alla presenza del Labaro nazionale dell'Ana, il vescovo Giuseppe Pellegrini officerà la messa. Alle 17 arriverà la staffetta con la componente di Latisana sul ponte di Bevazzana per l'omaggio floreale al Tagliamento e l'entrata a Bibione prevista per le 17.40 in piazzale Zenith, dove alle 18 ci sarà l'alzabandiera con le fanfare. Alle 20.30 tra piazza Treviso e Fontana gli incontri con le autorità, le rassegne corali, mentre in piazzale Zenith ci sarà l'esibizione delle fanfare. Domenica si inizia già dalle 8,30 con l'ammassamento in piazzale Zenith. Dalle 10.15 gli onori con le autorità e lo sfilamento lungo corso del Sole, via delle Costellazioni, viale Aurora e quindi davanti al palco di piazza Fontana. Verso le 13.30 terminerà lo sfilamento con il passaggio della stecca alla sezione di Conegliano. «Attendiamo con orgoglio la grande famiglia degli Alpini - riferisce il sindaco di San Michele - Bibione, Flavio Maurutto - Grazie alla presenza dei tanti turisti che in questo periodo soggiornano nella nostra località turistica, il Raduno Triveneto di Bibione diventa non solo una gioiosa festa per celebrare i valori che rappresentano per l' Italia ma anche un' occasione imperdibile per farli conoscere a a un pubblico internazionale». «Gli Alpini sono custodi di antiche tradizioni e dei più alti e nobili valori umani e morali - ha ribadito il sindaco Metropolitano Luigi Brugnaro - Hanno fornito un importante contributo straordinario, in guerra e in pace, alla costruzione del nostro Paese. Il raduno di Bibione diventa un momento non solo per onorare e ricordare chi non c'è più, ma per fare memoria della storia, conservarla, trasmetterla e spiegarla ai nostri giovani».

VIABILITÀ MODIFICATA

Tra oggi e domenica sono state disposte modifiche alla viabilità. Tra queste, il divieto di circolazione in piazzale Zenith e, domenica, anche di corso del Sole nel tratto fino a via delle Costellazioni. Istituto anche il senso unico in via Sagittario, da via Orsa Maggiore a via Timavo, con direzione sud-nord. I bus organizzati potranno entrare in piazza Mercato solo per le operazioni di carico e scarico e da qui dovranno poi spostarsi nell'area adiacente al luna park. Potenziate le corse del servizio pubblico Atvo da Portogruaro e Latisana che in entrata a Bibione saranno dirottate al terminal di via Maya.