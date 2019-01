Il legale della pilota veneziana: «Nuovo video? Solo macchina del fango»

ROMA - «Questo video che sta girando è il classico esempio di macchina del fango: dura pochi secondi ed è evidente che la mia assistita stia simulando quella pratica per non sentirsi esclusa, non c'è nulla di vero». Lo afferma l'avvocato Massimiliano Strampelli, legale dell'allieva pilota veneziana Giulia Jasmine Schiff, che ha denunciato di essere stata vittima di atti di nonnismo da parte di commilitoni della Scuola di volo di Latina, commentando un nuovo video comparso in rete in cui si vede la giovane intenta a frustare un suo collega di corso, in un rito che sembra in tutto analogo a quello, diffuso in precedenza dalla giovane, nel quale era lei a subire. «Posso supporre che questo video sia stato messo in giro ad arte, forse proprio da uno degli indagati dalla Procura Militare di Roma - prosegue l'avvocato -. È la conferma che con la nostra denuncia abbiamo colpito nel segno. Noi andiamo avanti per la nostra strada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA