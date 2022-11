VENEZIA - Maltempo a Venezia. Il ciclone "Genoa Low" porterà inizialmente maltempo al Nord-Ovest con piogge intense e le prime nevicate sulle Alpi oltre i 1800 metri. Venerdi 4 novembre, in occasione anche dell’anniversario dell’alluvione di Firenze del 1966, avremo le condizioni piu estreme al Centro-Nord con precipitazioni abbondanti, nevicate fino ai 1400-1500 metri, acqua alta a Venezia e venti fortissimi.

Con la prima sferzata proveniente dal Nord, che porterà piogge un po' ovunque tra stanotte e domani, sull'alto Adriatico torna anche il forte Scirocco che nei mesi autunnali e invernali è foriero di acqua alta. Come è noto, è novembre il mese in cui le acque alte costituiscono una faccenda quotidiana ed è anche il mese in cui si sono verificate le due maggiori alluvioni: quella dei 187 centimetri del 12 novembre 2019 e quella del 4 novembre 1966 con i suoi 194 centimetri.

Fatalità, domani è proprio il 4 novembre ed è previsto vento da Scirocco molto forte. Dal Centro Maree del Comune è partita la prima allerta con un massimo di 110 previsto al momento alle 8.15 del mattino, che sarà seguito 12 ore dopo da un picco di 80 e da un altro picco a 95 alle 8.45 di sabato, prima che la marea ritorni normale.

L'acqua crescerà per il forte contributo meteorologico su una marea astronomica attorno ai 75 centimetri. Contributo che dovrebbe andare scemando con il passare della perturbazione e il ritorno di un tempo soleggiato. La causa di questa situazione sarà la seconda ondata di correnti fredde dal Nord (la prima ha coinvolto l'Italia solo in parte) che spazzerà via il caldo africano di queste ultime settimane e l'area di bassa pressione porterà forte vento da Scirocco che potrebbe causare mareggiate sulle già martoriate spiagge del litorale.

Data la previsione meteo, il Mose potrebbe alzarsi, come negli ultimi mesi è stato fatto in occasione di previsioni almeno di 110, considerando che un margine di errore esiste sempre. Dal sito del commissario straordinario alla grande opera, comunque, ieri sera non risultava alcun sollevamento programmato.