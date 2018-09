L'allenatore stravince 7-1: esonerato. «Incompatibilità caratteriale»

di Andrea Ruzza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTOGRUARO - Terremoto al Portogruaro. Non è bastato il roboante 7-1 con il quale i granata, nell'anticipo di sabato, si sono imposti nella stracittadina con la Julia Sagittaria, di fatto chiudendo virtualmente i conti già dopo mezz'ora, per salvare la panchina di mister Giancarlo Maggio. A sorpresa, il tecnico pugliese è stato sollevato dall'incarico all'indomani del vittorioso match. Alla base non ci sarebbero delle motivazioni tecniche, piuttosto un'incompatibilità caratteriale con la nuova...