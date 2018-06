Allarme terrorismo per una valigia dimenticata: tram e bus fermi

MESTRE - Allarme terrorismo a Mestre in viale San Marco, tram e bus fermi per mezz'ora. Mancava poco all'una quando un passante si è accorto che una valigia - un trolley di colore rosso - era stata abbandonata sul marciapiede, in corrispondenza della fermata del tram da via Boerio, e ha avvertito la polizia.



E' immediatamente scattata la messa in sicurezza dell'area e la procedura di bonifica prevista dalle recenti normative anti-terrorismo. Gli artificieri della polizia e i vigili del fuoco sono arrivati in forze, con tanto di robot, l'intera area è stata isolata, la linea T1 del tram e tutte le linee di bus che passano per viale San Marco sono stati bloccati per più di mezz'ora. Il trolley è stato fatto brillare: conteneva vestiario, dimenticato lì da qualcuno.

