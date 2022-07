Trolley abbandonato, scatta l'allarme bomba: in realtà era pieno di cappelli. Servizio traghetto sospeso per due ore

VENEZIA - Un trolley sospetto abbandonato sul pontiletto del traghetto delle gondole a San Tomà. A notarlo è stato un gondoliere. L'allarme bomba è scattato attorno alle 10.45. Sul posto si sono precipitati vigili del fuoco, agenti della polizia di stato e locale, personale sanitario del 118, in attesa degli artificieri. Per quasi due ore il servizio di traghetto è stato sospeso. Agli artificieri il compito di scoprire che dentro a quella valigia dimenticata c'erano solo un po' di cappelli. Probabilmente merce di qualche ambulante. Per tutti è stato un sospiro di sollievo.