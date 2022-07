Allarme bomba alla stazione di Venezia, denunciato il presunto autore della telefonata: 40enne straniero pluripregiudicato

VENEZIA - Allarme bomba alla stazione di Venezia Santa Lucia, denunciato il presunto autore della telefonata. Nella mattinata di oggi, 29 luglio, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Venezia, per il reato di procurato allarme un uomo che, nel pomeriggio del 28 luglio, avrebbe chiamato il numero di emergenza 112 per avvisare della presenza di una bomba all’interno della Stazione Venezia Santa Lucia.

Denunciato il presunto autore della telefonata: 40enne straniero pluripregiudicato

Il personale della Digos di Venezia ha dapprima individuato la cabina telefonica dalla quale era partita la chiamata, notando come, nell’orario della chiamata di allarme, un uomo di giovane età è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del circuito cittadino con la cornetta in mano. Successivamente sono stati eseguiti servizi di osservazione dall’espletamento dei quali veniva notato un uomo apparentemente compatibile con quello ripreso dalle telecamere che si aggirava nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria.

Con la collaborazione del personale del Compartimento Polfer di Venezia l'uomo, uno straniero di poco meno di quaranta anni, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona, è identificato e condotto negli Uffici della Digos per poi essere denunciato a piede libero in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria.