Trolley abbandonato a San Marco, scatta l'allarme bomba: negozi evacuati e turisti bloccati

VENEZIA - Un trolley abbandonato vicino a Piazza San Marco fa scattare l'allarme bomba. E' successo oggi pomeriggio, domenica 7 agosto, attorno alle 15.30 nel sestiere di San Marco all'altezza del civico 85. Sul posto sono intervenuti polizia, artificieri e vigili del fuoco. Per circa 150 metri sono stati evacuati i negozi ed è anche stato chiuso il passaggio a residenti e turisti. La valigia è stata fatta brillare, ma all'interno non c'era nulla di pericoloso. L'operazione si è conclusa attorno alle 18 e a Venezia è tornata la normalità.

Il retroscena

La valigia abbandonata appartiere ad un turista. In pratica il suo trolley si era rotto e il proprietario è entrato in un negozio e ne ha acquistato uno nuovo abbandonando il vecchio vicino ai bidoni dell'immondizia a due passi da Piazzia San Marco. Tanto è bastato per far scattare l'allarme e tutto quello che ne è seguito.