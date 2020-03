Allarme bomba al Marco Polo, evacuato il primo piano: fatto brillare un pacco

VENEZIA - Allarme bomba in aeroporto a Venezia, evacuato il primo piano. A far scattare l'allerta un pacco sospetto al check in 33 del Marco Polo di Tessera, segnalata dai cani anti esplosivi. Per ragioni di sicurezza, e per permettere l'intervento degli artificieri, è stato evacuato il primo piano dell'aerostazione. Sul posto anche i Vigili del fuoco e gli altri corpi delle forze dell'ordine per allestire l'area interdetta al pubblico. Tutta l'operatività dei check è stata portata al piano terra, il varco security è comunque aperto.

AGGIORNAMENTO. Il pacco è stato fatto brillare verso le 17.50: si tratta di un bagaglio, certamente dimenticato da un passeggero, che conteneva ceramiche. Il primo piano è già stato riaperto.

