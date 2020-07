Alla scoperta dell'entroterra e del mare con il bus gratuito: Atvo lancia Bik'N Bus

Conto alla rovescia per “Bik’N’Bus – Bibione”, il nuovo servizio nato da una idea di Atvo e realizzato grazie alla collaborazione con i comuni di Concordia Sagittaria, Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro e San Michele al Tagliamento e che permette di raggiungere la nota località balneare veneziana con il bus e la propria bicicletta. Il servizio, che in un primo momento sarebbe iniziato questa domenica, partirà in maniera sperimentale domenica domenia 26 luglio, quindi nelle domeniche successiive 2, 9, 16 e 23 agosto. Prevede l’utilizzo di un autobus Atvo con un carrello portabiciclette agganciato che permette di vivere una giornata al mare trasportando con sé la propria bicicletta in totale sicurezza. «Con “Bike’N’Bus - Bibione” – spiega il presidente di Atvo, Fabio Turchetto – parte il servizio bus che porta al mare con la tanto amata due ruote per poter esplorare in lungo e in largo tutto il litorale di Bibione, dalla natura della zona Faro, alle splendide spiagge della zona Pineda». L’autobus parte dall’autostazione di Portogruaro e prosegue con i rispettivi carichi nei comuni di Concordia Sagittaria, Portogruaro, Cinto Caomaggiore, Gruaro, Fossalta di Portogruaro e San Michele al Tagliamento, raggiungendo l’autostazione di Bibione già in prima mattinata per poi ripartire nel pomeriggio garantendo ai cicloamatori l’intera giornata per godere di tutte le attrazioni del litorale Veneto. «Non sarà necessario avere un titolo di viaggio per salire a bordo – aggiunge il direttore di Atvo, Stefano Cerchier – ma semplicemente prenotare il posto ed essere residenti in uno dei Comuni con i quali è stato raggiungo l’accordo». Da Bibione l’autobus, con il carrello porta biciclette, ripartirà verso i territori dei Comuni aderenti all’iniziativa trasportando i turisti a visitare i luoghi più caratteristici. Il presidente dei Sindaci della Costa Veneta e primo cittadino di San Michele /Bibione Pasqualino Codognotto con soddisfazione sottolinea: “Questa è una proposta che accogliamo volentieri non solo per l’aspetto legato al turismo, ma perché questa è un’occasione di svago per le famiglie e i loro figli di vivere e gustarsi il nostro magnifico territorio dopo mesi di chiusura in casa dovuti all’emergenza Covid19”. Per poter usufruire del servizio, gratuito, è obbligatoria la prenotazione dei posti telefonando, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 17.30, al numero 0421 594508/578 (Uff. noleggi Atvo) che fornirà tutte le indicazioni aggiuntive nel caso si necessiti di chiarimenti; la prenotazione sarà garantita fino all’esaurimento dei posti (40 posti al giorno). Nel caso di pioggia, una giornata potrà essere recuperata domenica 30 agosto. © RIPRODUZIONE RISERVATA