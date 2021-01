​Il casoin di paese? Adesso vende direttamente online

MESTRE - Per le piccole aziende locali nasce casoinonline.it. La piattaforma digitale per la vendita e-commerce delle specialità venete è un'idea partorita da due trentenni di Trivignano e Santa Maria di Sala. Antonio Villari e Marco Benvegnù sono amici d'infanzia, si conoscono dai tempi dei calci al pallone. Durante il primo lockdown totale dello scorso marzo decidono di provare a svoltare, a cambiare le proprie vite, aiutando se stessi e il territorio che li circonda. Così Antonio lascia il lavoro in fabbrica, mentre Marco abbandona i disegni meccanici, dedicandosi alla creazione di una pagina Instagram e soprattutto di un sito web (www.casoinonline.it) dove le aziende agricole possano far conoscere e vendere le proprie produzioni artigianali, genuine, di alta qualità e nel rispetto delle stagioni.



NUOVI IMPRENDITORI

Ecco, sono questi i requisiti che ricercano i giovani imprenditori. Per le aziende aderenti non è previsto alcun costo, dovranno solo preoccuparsi di produrre i propri storici alimenti; saranno infatti i due soci ad occuparsi di tutto. Antonio e Marco gestiranno il marketing (creazione di video su come viene lavorato il prodotto e sponsorizzazione sui social), la logistica (ordini con Ups) e il servizio clienti, guadagnando solo una percentuale sul venduto. «In un momento così difficile per il Veneto, l'Italia e il mondo, vogliamo provare ad aiutare i produttori della nostra comunità regionale - spiega Antonio - quelli che lavorano come una volta, producendo magari poco ma bene, cibi e bevande buoni. Attualmente - raccontano - abbiamo otto aziende all'interno del sito, che producono sapientemente e con amore marmellate, grappe, formaggi, salumi, sottaceti, brodo di giuggiole, miele, cioccolato». Per i due ragazzi «quello che talvolta manca alle tante piccole realtà, è il passo digitale, adeguandosi alla Storia che cambia e si evolve, oggi per necessità. Altre volte - aggiungono - la vendita online è invece attiva, ma non sempre ottimizzata, cioè non riescono a starci dietro in modo efficace: o produci bene oppure gestisci bene l'e-commerce, entrambe le cose sono difficili da sostenere quando le dimensioni della forza lavoro talora si riducono a moglie e marito». Antonio e Marco parlano di «prodotti veneti eccezionali che non vengono spinti adeguatamente, come meriterebbero: è più facile che dal Sud comprino da noi che viceversa, e lo stesso vale per l'estero», sostengono. «Ci stiamo mettendo anima e corpo in questo progetto - concludono - ci crediamo davvero, e ci piacerebbe magari essere fonte d'ispirazione per qualche altro ragazzo come noi che tiene al proprio territorio e che, al tempo della pandemia, inizi, in qualunque settore desideri, a sostenerlo». Per contattare questa nuova realtà è possibile scrivere all'indirizzo antonio.casoinonline@gmail.com, oppure telefonare al 349-6339383.



