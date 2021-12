Alilaguna, sit-in contro i 59 licenziamenti entro fine mese, Cub-Cobas contro le altre sigle

VENEZIA - Busti di manichino con mirino sul petto, striscioni e bandiere sindacali sotto la sede del Tronchetto. E' stata una protesta "silenziosa" quella organizzata oggi, 28 dicembre, dai sindacati di base Cub Trasporti e Adl Cobas a sostegno e tutela del lavoro dei 59 dipendenti di Alilaguna che entro la fine dell'anno saranno licenziati, a causa della disastrata situazione economica dell'azienda di trasporti veneziana. «Alilaguna ha sofferto il pesante crollo dei volumi di traffico aereo, - spiegano gli organizzatori del sit-in - con conseguente calo di passeggeri che usufruiscono del servizio di collegamento tra aeroporto e città. Riteniamo però che sussistano i presupposti per richiedere l'intervento di Cig per crisi aziendale, almeno per quattro mesi, a partire dal 2 gennaio e sino 30 aprile 2022. Non è accettabile il rifiuto della società a una soluzione come il prolungamento della cassa integrazione». Nell'ipotesi di accettazione dei 59 licenziamenti come "male minore", «i sindacati di riferimento si assumeranno una pesante responsabilità - concludono quelli di base - per non aver preteso fino in fondo l'uso della Cig per 59 lavoratori con alle spalle 59 famiglie, e non aver promosso alcuna mobilitazione».