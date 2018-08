di A.Pe.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Ad una settimana dalla nascita, prima uscita pubblica per i gemellini più social dell'estate. Sfiora ormai i 200.000 mi piace su Instagram la foto postata nel weekend da Alice Campello: lo scatto ritrae la modella, moglie del calciatore Alvaro Morata e neo-mamma di Alessandro e Leonardo, mentre spinge una carrozzina in centro a Mestre. La puerpera è in splendida forma e il passeggino è uno solo, due elementi che sono bastati ad accendere il dibattito pressoché tutto al femminile (quasi 800 commenti in...