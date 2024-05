La nuova lussuosa casa della mestrina Alice Campello, ampio salone sui toni chiari e palestra attrezzata. E arriva un'ospite famosa a sorpresa

La nuova lussuosa casa della mestrina Alice Campello, ampio salone sui toni chiari e palestra attrezzata. E arriva l'ospite a sorpresa. La fashion blogger di Mestre si è appena trasferita in una nuova lussuosa dimora a Madrid con il marito Alvaro Morata e i quattro figlioletti.

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi la stessa influencer: «Dopo 4 anni di lavori, finalmente traslochiamo». E il trasloco è arrivato.

CASA NUOVA

Sul suo profilo Instagram, in una serie di stories e di post Alice Campello ha documentato la vita nella nuova casa. In una foto è apparso l'ampio salone in toni caldi, poi il post dedicato alla palestra. Nelle immagini, la moglie di Morata si allena sigli attrezzi nuovi di zecca e commenta ironica: «Prima lezione nella casa nuova.

Nessuno mi credeva ma ecco qui le prove ho messo anche il video così non ci sono dubbi, inizio ad amare il Pilates».

C'è poi ultimo post, con Alice sorridente che commenta: «Ora sono sul divano con un mollettone in testa cercando foto mie di quando avevo un aspetto normale questo trasloco mi sta uccidendo. Ma sono troppo felice di avere la nostra casa finalmente». La replica ironica dei fan: «Un calciatore e un'influencer che fanno il trasloco? Non ci crediamo».

PRIMO OSPITE

Prima ospite nella nuova villa, Chiara Ferragni a Madrid per il week end con i figli Leone e Vittoria. Nelle stories, l'abbraccio tra le due amiche. D'altronde, l'attestato di vicinanza di Alice a Chiara dopo il pandoro-gate fu uno dei primi. Per le amiche è boom di like.