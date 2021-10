Sfogo di Alice Campello: «Molestata da un hater sui social, farò di tutto per scoprire chi è»

MESTRE - Alice Campello è una influencer fra le più seguite sui social network (quasi 3 milioni di followers) per la sua carriera di modella e per essere la compagna del bomber bianconero e centravanti della Nazionale spagnola, Álvaro Morata. Ma nelle ultime ore la modella mestrina - figlia di un noto concessionario di auto - ha perso la pazienza con uno dei suoi follower in particolare e - con una storia su Instagram - ha deciso di condividere per la prima volta i messaggi che riceve da anni, denunciando così le molestie da un utente in particolare: "Per questa persona... Ha una vera ossessione per me da più di 6 anni. Voglio dirgli che farò di tutto per scoprire chi sei... Spero che tu possa smettere di creare migliaia di profili solo per farmi del male".

APPROFONDIMENTI L'ODIO SUI SOCIAL Alice Campello, la moglie di Morata minacciata di morte insieme ai... NORDEST Nozze Morata-Campello alla Giudecca SPORT Alvaro Morata e la fidanzata Alice Campello

Oltre a questo Alice ha condiviso uno screenshot che mostra uno dei migliaia di messaggi che ha ricevuto da lei in tutti questi anni, e che a poco a poco hanno scalfito la sua pazienza. "Instagram dovrebbe mettere l'obbligo del documento di identità per creare un profilo. Questi malati dovrebbero essere detenuti", ha aggiunto nella sua denuncia, accusando anche il social network.

La denuncia di Alice Campello si aggiunge a quella fatta poche settimane fa da Sara Sálamo, attrice e compagna dell'altro calciatore spagnolo Isco, che già aveva evidenziato la necessità di richiedere il Documento d'Identità quando si crea un profilo sui social network per evitare i falsi nomi degli utenti.