MESTRE - ​Alice Campello, un altro fratellino in arrivo? La reazione dei gemelli Alessandro e Leonardo spiazza l'influencer mestrina. La fashion blogger, moglie di Alvaro Morata, ha postato su Instagram un video con i suoi due figli primogeniti tutto da ridere.

Nel filmato, Alice chiede ai follower di porre delle domande alle quali risponderanno i due bambini di 6 anni.

Nuovo fratellino o sorellina?

Ai piccoli viene chiesto «Com'è la mamma?», «Chi è più buono tra mamma e papà?». Ma alla domanda su un possibile nuovo fratellino o sorellina la risposta spiazza l'influencer mestrina. Ai gemelli viene chiesto «Vorreste un altro fratellino o sorellina?» e i due bambini rispondono in coro «Sì!». La mamma, alquanto perplessa, dice loro: «Ma avete sempre detto di no». Alessandro spiega: «Vogliamo essere in dieci tutti insieme!».

Bella, l'ultima arrivata

L'ultima arrivata in casa Morata-Campello è la piccola Bella, nata il 9 gennaio 2023. Dopo un parto piuttosto difficile. Oggi, la bambina ha un anno e mezzo ed è amatissima dai fratellini Alessandro, Leonardo ed Edoardo. E chissà che la risposta dei gemelli non convinca mamma Alice e papà Alvaro a mettere in cantiere un quinto figlioletto. Staremo a vedere.