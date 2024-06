MESTRE - ​Alice Campello, la dolce dedica al marito Alvaro Morata: «Mi diverto tanto con te». I fan: «L'amore che avremmo voluto». Lui reagisce così. La fashion blogger mestrina, moglie dell'attaccante dell'Atletico Madrid Alvaro Morata, ha condiviso sul suo profilo Instagram un tenero post dedicato al marito.

Alice ha postato una gallery di foto che la vedono ritratta in diverse situazioni divertenti in compagnia del calciatore padre dei suoi quattro figli.

E la didascalia a corredo scioglie i cuori dei follower: «Mi diverto tanto con te».

COMMENTI SOCIAL

Immediati i commenti dei fan. «Siete l'amore vero», scrive un utente. E ancora: «La coppia più cool dei social». E c'è chi sogna ad occhi aperti: «L'amore che avrei voluto». La romantica gallery fa il giro del web, superando quota 160mila like.

LA REAZIONE DI ALVARO

Le romantiche parole di Alice devono aver lasciato senza parole anche il marito Alvaro che ha messo like al post. La coppia ha quattro figli, i gemellini Alessandro e Leonardo, Edoardo e la piccola Bella arrivata il 9 gennaio dello scorso anno. Amatissimi sui social, in tanti sperano in un ritorno a Torino. Staremo a vedere.