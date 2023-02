CAORLE - Cent'anni di storia racchiusi in una foto. È stata festa grande a Castello di Brussa, a Caorle, per la nascita della piccola Alessia Dalla Bona. Un evento che ha permesso di portare a "quota cinque" le generazioni della famiglia. Le radici sono quelle della trisnonna Augusta Musso Paludan, di 98 anni, originaria di Giussago di Portogruaro. La bisnonna della piccola Alessia è Luciana Drigo, di 72 anni, la nonna Nicoletta Pacchiega di 53 e il papà Daniele Dalla Bona, di 31 anni.

La mamma della piccola è Tania Iaroshevska, 33enne di origine ucraina, in Italia ben prima del tragico conflitto con la Russia. Un secolo di vita racchiuso in uno scatto, che riempie d'orgoglio l'intera famiglia, da sempre presente nel Portogruarese dove è molto conosciuta. «Siamo entusiasti di festeggiare un evento come questo spiega la famiglia . Cinque generazioni tutte assieme non è una cosa poi così frequente. Dalla trisnonna, testimone della Seconda guerra mondiale, alla piccola Alessia sono passati molti decenni, che hanno visto susseguirsi tanti eventi e fatti storici, anche nel nostro territorio».

Anche in questo momento di gioia, il pensiero di tutti i componenti della famiglia va al giovane Simone Pacchiega, cugino del neo papà Daniele, che nel luglio 2021 perse la vita mentre stava lavorando per Veneto Agricoltura. Il trattore si rovesciò in un canale d'irrigazione e per lui non ci fu più nulla da fare. «Sarebbe stato orgoglioso della nascita della piccola Alessia e di questo importante record familiare - ha affermato il papà di Simone, Fabio -. Avrebbe sicuramente voluto organizzare di persona una grande festa». (t.inf.)