Alessandro Poerio, il poeta che lottò per la libertà di Venezia e dell'Italia

VENEZIA - Alla libertà di Venezia e dell'Italia votò tutta la sua vita, fino a perderla in un combattimento lungo una strada di Mestre durante i moti del 1848; una strada che oggi porta il suo nome. Alessandro Poerio, poi, veneziano non lo era nemmeno, essendo nato a Napoli, il 27 agosto 1802, primogenito del barone Giuseppe Poerio e di Carolina Sossisergio.

Una famiglia le cui vicende personali e quelle risorgimentali si intrecciarono fino a divenire una cosa sola: nel 1815, restaurata la dominazione borbonica, il barone fu esiliato e si trasferì a Firenze con la moglie e i figli Alessandro, Carlo e Carlotta. Qui Poerio iniziò la sua formazione all’Accademia di belle arti, rientrando a Napoli nel 1820. Arruolatosi nelle truppe guidate da Guglielmo Pepe in difesa della costituzione del regno delle Due Sicilie, concessa da Ferdinando I, il 7 marzo 1821 partecipò alla battaglia di Antrodoco, che vide l’esercito napoletano sconfitto dagli austriaci.

Ciò lo costrinse a partire ancora una volta in esilio: dapprima a Graz e poi, dal 1823, nuovamente a Firenze. Fu nel corso di questo secondo esilio che si formò alle lettere e studiò le lingue, viaggiò a lungo – anche in Germania – incontrò un anziano Goethe e strinse amicizia con Giacomo Leopardi; i suoi versi sono in gran parte ispirati dall'amor di patria, associato spesso al ricordo di grandi personaggi storici; sono portatori di un'impronta originale, pur risentendo dell'influsso di Leopardi ma anche di Niccolò Tommaseo, col quale condivise gli ideali etici e religiosi.

Costantemente sorvegliato dalla polizia, nel febbraio del 1828 fu posto per un periodo agli arresti domiciliari, avendo sfidato a duello il segretario della legazione russa di Firenze. Due anni più tardi fu espulso dal Granducato di Toscana insieme al padre e iniziò a girovagare tra Parigi e Marsiglia, nella speranza di partecipare a una spedizione progettata da Guglielmo Pepe (altra figura napoletana chiave del '48 veneziano) per sostenere i moti scoppiati nel frattempo in Italia. Col padre Giuseppe visse in Inghilterra e in Belgio; nel 1833 Ferdinando II concesse la grazia al padre, che rientrò a Napoli. A marzo del 1835, dopo quattordici anni di esilio, poté finalmente fare anch'egli ritorno nella città partenopea.

Da quel momento in poi le sue condizioni di salute, già cagionevoli, iniziarono ad aggravarsi: all'udito e alla vista - già compromessi - si aggiunsero dei forti disturbi nervosi. Nondimeno Poerio proseguì la sua attività da irredentista, fungendo da elemento di raccordo tra i liberali napoletani e toscani, senza rinunciare alla sua attività poetica, che sfociò nella pubblicazione, a Parigi, della raccolta “Alcune liriche”.

Era il 1843: quello stesso anno il padre morì; il fratello Carlo, già imprigionato nel 1837, fu nuovamente rinchiuso in carcere nel 1844 e poi ancora nel 1847; dopo l'ultimo arresto del fratello, Poerio raggiunse Roma, sospinto dalla fiducia riposta nelle politiche inizialmente liberali di Pio IX; nel maggio 1848 si unì alle truppe salpate da Napoli al comando del generale Pepe per dare supporto alla guerra nel Lombardo-Veneto. Dopo vari spostamenti tra Ancona, Venezia, Bologna e Ferrara, rimase al seguito di Pepe anche quando questi, disubbidendo all’ordine di ritirata impartito da Ferdinando II, disertò dall'esercito borbonico (assieme ad altri ufficiali napoletani: Rosarol, Ulloa, Mezzacapo, Cosenz) e raggiunse Venezia con un numero ridotto di soldati.

Le sue ultime poesie risalgono a questo periodo: “Ai martiri della causa italiana”, “Lirica civile”, “Prigionia di Niccolò Tommaseo in Venezia”, “O Venezia, mai più l’intimo canto”. Il 27 ottobre 1848 Alessandro Poerio fu tra i soldati che parteciparono nella “Sortita di Mestre”, risultata vittoriosa per gli insorti. Il poeta però rimase gravemente ferito e subì l’amputazione della gamba destra; insignito del grado di capitano (combatteva come soldato semplice), fu trasportato a Venezia, ospite dalla contessa milanese Rachele Londonio Soranzo. Morì a causa delle ferite riportate una settimana più tardi, il 3 novembre. Fu sepolto a San Michele in Isola nella tomba della famiglia Paravia, dove riposa ancora oggi.