I cicchetti veneziani grandi protagonisti in tv: dieci appuntamenti con Alessandro Borghese

VENEZIA - Prende il via con i cicchetti veneziani l’appuntamento gastro-musicale dello chef Alessandro Borghese. da lunedì 10 aprile, all’ora di pranzo, su Sky Uno e Now, arriva l’ottava stagione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, la "videoenciclopedia" ideata e prodotta da Food Media Factory e Level 33 – dove lo chef della tv cucina a ritmo di musica ricette, replicabili anche a casa. La prima tappa omaggia Venezia con 10 episodi dedicati ai cicchetti, vera istituzione della Serenissima da accompagnare allo spritz. Insieme all’ospite Sebastiano Bodi, sous-chef del ristorante AB - Il lusso della semplicità di Venezia, aperto lo scorso giugno a Palazzo Vendramin Calergi, Borghese prepara i tipici antipasti della laguna con una proposta che spazia dagli stuzzichini caldi a quelli freddi, da quelli fritti a quelli in umido, mostrando declinazioni dello street food locale.

Nei 10 episodi a tema "cicchetti sullo schermo" si susseguono le ricette che hanno fatto la storia di Venezia, perché le abitudini culinarie di un luogo raccontano anche il modo di vivere dei suoi abitanti. Un piccolo assaggio? Il sapore deciso degli scampi in saor, l’esplosione di gusto della seppiolina in laguna con maionese al nero di seppia, olio al prezzemolo e profumo di ginepro o i tradizionali moscardini alla busara.

La trasmissione, dal lunedì al venerdì all’ora di pranzo - e sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now - anche in questa edizione mostrerà tecniche e segreti del mestiere per diventare più bravi in cucina con preparazioni pensate da chef Borghese.