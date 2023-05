BIBIONE (VENEZIA) - Sempre più vacanza gourmet. C'è attesa per Alessandro Borghese che domani, lunedì, sarà a Bibione per uno spettacolo culinario. Nuove esperienze quindi per gli ospiti della località balneare che potranno immergersi nelle varie iniziative. In programma c'è un ampio e lungo percorso cominciato già lo scorso 12 aprile con il concorso "Asparago d'Oro". La seconda tappa del percorso culinario, che si è tenuta nella prima settimana di maggio con il "Bianco Weekend dell'Asparago", ha portato a Bibione migliaia di persone e ha visto il trionfo del Ristorante Havana e del suo Chef Ovidiu Gabriel Musat.

Domani dalle 17, nella scenografica location Ai Casoni di Bibione che si affaccia sulla laguna, si svolgerà lo show cooking del celebre chef Alessandro Borghese, volto noto di programmi televisivi di successo come "4 ristoranti" e "Junior MasterChef Italia". Lo spettacolo dello chef Borghese sarà principalmente dedicato a ristoratori e portatori d'interesse e farà da apripista al percorso di alta formazione "Bibione Terra di mare, gusti, percorsi e innovazione nella cucina locale" dedicato agli operatori del comparto turistico e ristorativo di Bibione prettamente dedicato al turismo gastronomico. Un percorso, voluto da Confcommercio Delegazione Bibione, e supportato da ciascuno degli Enti Bilaterali del Turismo e del Terziario della Provincia di Venezia, che prenderà il via al termine della stagione balneare e si svilupperà attraverso un corso di alta formazione in cucina che sarà tenuto da uno Chef Stella Verde Michelin e che garantirà uno spazio anche tema della sostenibilità in cucina e nella scelta dei prodotti gastronomici nonché della ristorazione inclusiva.