Alessandro Borghese con i "4 Ristoranti" riparte da Venezia: ecco quali sono

VENEZIA - Scatta questa sera (ore 21,15, Sky Uno), la nuova serie di 4 Ristoranti, il format nel quale lo chef e conduttore Alessandro Borghese prima sceglie i ristoranti da mandare in sfida, poi li visita, uno ad uno, a turno, assieme agli altri tre partecipanti, i quali hanno il compito di giudicare di volta in volta il loro collega, assegnando un punteggio da 1 a 10 ad ambiente, servizio, menù e conto del ristorante che li ospita. Inevitabilmente la tattica di ogni ristoratore è quella di non alzare troppo i voti dei rivali, di cercare, trovare, a volte enfatizzare, qualche difetto vero o presunto - per abbassargli la media, ma è anche vero che peseranno molto, alla fine, i voti (in questo caso assolutamente obiettivi e neutrali) dello stesso Borghese il quale, in più, dispone anche di un bonus di 5 punti da assegnare al piatto tipico della tradizione locale, deciso prima della sfida e interpretato da ciascun ristorante (in questo caso si tratta del Fegato alla veneziana) , potendo in tal modo anche ribaltare completamente la classifica stilata dagli altri tre ristoratori.

PROTAGONISTI

A finire sotto i riflettori per la puntata inaugurale di questa nuova serie (11 in tutto gli episodi registrati), sarà la ristorazione di Venezia. A sfidarsi (anche con l'obiettivo di portare a casa il premio di 5mila euro), saranno Orietta, titolare di Ogio, ristorante e caffè contemporaneo in Fondamenta Cannaregio; Nicola di Zanze XVI, ai Tolentini, a pochi passi da Piazzale Roma; Gp Cremonini, del ristorante Riviera alle Zattere, proprio di fronte al Mulino Stucky; Simone, della trattoria Povoledo, ristorante storico con i suoi 70 anni di attività. Cosa abbiano in comune queste insegne è difficile dirlo, non certo la cucina: creativa o molto creativa quella di Zanze XVI e Riviera, decisamente più classica e tradizionale quelle degli altri due sfidanti, in particolare di Povoledo.

Ad accomunare i 4 locali potrebbe essere semmai la location, come dice Borghese, in questo caso per tutti con affaccio sull'acqua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA