Sbronze da superalcolici a 15 anni: ragazzini soccorsi fuori controllo

di Monica Andolfatto

Poco più che bambini, ubriachi a tal punto che devono essere soccorsi e accompagnati a casa. Sono diversi i casi registrati in questi giorni che vedonoprotagonisti di pericolosiL'ultimo in ordine di tempo risale all'alba di Pasqua. Sono le cinque del mattino quando gli operatori del Suem richiedono l'ausilio della polizia perché non riescono a calmare unin preda ai fumi dell'alcol. Siamo in via Fratelli Bandiera ae precisamente nell'area di servizio della TotalErg. Calmato a fatica e sedato, il minore viene identificato in un sedicenne residente in centro storico: contattati i genitori, sarà la madre ad attenderlo in piazzale Roma, dove è portato in ambulanza, per poi portalo a casa.Sono all'incirca le 23 di venerdì scorso quando una donna, spaventata e arrabbiata, telefona alla centrale operativa del 112. Sta andando a Oriago a riprendersi il figlio quindicenne fuori da un: è completamente sbronzo.Da quanto si è capito sono stati alcuniad avvisarla dello stato in cui versa lo studente. Chiede ai carabinieri di intervenire, verificare se il locale sia o meno responsabile della mega bevuta...