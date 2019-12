Alcol ai minorenni, sette multe e tre mesi di stop per un locale del centro

MESTRE - Sette multe, per un totale di 4300 euro, e tre mesi di sospensione dell'attività commerciale: sono i provvedimenti adottati dalla Polizia municipale di Venezia per un locale del centro storico di Mestre che aveva somministrato bevande alcoliche a ragazzi minorenni. Gli agenti del nucleo operativo del servizio sicurezza urbana, in incognito, sono intervenuti nel bar su segnalazione di alcuni residenti della zona, in Via Manin, preoccupati per la possibile minore età dei giovani seduti sui tavolini del plateatico a bere alcolici. Data la evidente giovanissima età degli avventori, gli operatori della Polizia locale hanno proceduto al controllo dei documenti dei ragazzi, sette dei quali, una 15enne e sei ragazzi di 17 anni, stavano consumando spritz, birre e vino.



Per loro c'è stata la contestazione di sette verbali amministrativi al gestore, uno da 333,33 euro e sei da 666,66 euro, per un totale di circa 4300 euro. La Direzione Commercio del Comune avvierà inoltre a breve il procedimento per la sospensione dell'attività per tre mesi.