Albonico, da Cannaregio a Milano nel quintetto delle scarpette rosse

di Riccardo Musacco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle popolose calli del sestiere di Cannaregio ai parquet di basket della Serie A tra Milano e Bologna il percorso sembra tutt'altro che agevole, specie se sei un ragazzino cresciuto in una realtà unica come Venezia. Ma se possiedi quello spirito di iniziativa e la passione per lo sport tutto può risultare possibile.Proprio in quei luoghi, dai Giuseppini alla Madonna dell'Orto e alla Misericordia, ha inizio la storia agonistica e umana di un personaggio che ha ben poco a che vedere con la figura tipica dello sportivo di oggi: Renato Albonico, classe 1947, atleta dotato di rara propensione alla cultura e al sociale, a inizio anni 60 si presenta giovanissimo in udienza dal mitico Gigi Marsico e da lì inizierà una carriera che lo porterà a vestire le casacche di Milano, Virtus Bologna nonché della Nazionale Juniores.Cosa ti spinse a recarti, quel giorno, alla Misericordia?«Alla Misericordia eravamo di casa perchè andavamo spesso a giocare e a vedere gli allenamenti di campioni come Vianello, Vaccher e Lessana. Avevo 15 anni ed entrai negli Allievi A con Gigi Marsico che ci insegnò la tecnica e i valori dello sport. Ci allenavamo sempre, addirittura anche giocando in Campo dei Mori, utilizzando come canestro il turbante di una delle statue».Come iniziò la tua carriera di giocatore?«Alla Misericordia ci allenavamo prima della prima squadra. A 18 anni, da Juniores, entrai come decimo elemento del roster con Geroli allenatore. Essendo, allora, lo sport, un mezzo per potersi mantenere negli studi, presi al volo l'occasione per trasferirmi a Milano, prima Simmenthal poi All'Onestà e frequentare l'Isef poiché volevo fare l'insegnante di Educazione Fisica. Finiti gli studi in tre anni giocando con un buon minutaggio in serie A e in Nazionale Juniores, chiesi di poter tornare a Venezia ma, arrivò, poi, la proposta della Virtus a cui non si poteva dire di no e passai con loro nel 1970».Quali sono stati i momenti più belli e più difficili della tua carriera?«Momenti difficili sono stati pochi e vissuti sempre sportivamente, poiché non mi sono mai sentito davvero un professionista. Infatti, a Bologna, da giocatore, iniziai anche ad insegnare educazione fisica e l'ho fatto per 35 anni. Le gioie sono state tante, come la Coppa Italia del 1974, i 33 punti segnati contro Pesaro, l'ovazione del pubblico contro il Petrarca nel 1972 o il duello con Steve Hawes contro Venezia».Cosa ti ha insegnato la scuola veneziana dei Giuseppini?«Mentre con Gigi Marsico ho imparato a comportarmi da giocatore, grazie a loro, ho imparato come comportarmi nella vita. Mi sento molto fortunato ad avere frequentato quell'ambiente».Chi è Renato Albonico oggi?«Da pensionato, ora mi dedico ai viaggi, all'origami e alla solidarietà, con un'associazione che opera nelle carceri».