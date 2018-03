© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - È morto all'età di 92 anni lo scrittore veneziano, amico e collaboratore diOngaro è vissuto per lungo tempo all'estero, prima in Sudamerica poi in Inghilterra e in questo periodo è stato sceneggiatore di numerosi fumetti ed ha collaborato con il Corriere dei Piccoli. Contemporaneamente ha lavorato come inviato speciale per L'Europeo.Si era stabilito definitivamente a Venezia nel 1979 dove si era dedicato all'attività di romanziere. La sua è una narrativa caratterizzata dal gusto dell'intreccio e dall'avventura. Tra i suoi numerosi romanzi figurano "La taverna del Doge Loredan" (1980), da molti considerato il suo capolavoro, "Il segreto di Caspar Jacobi" (1983), "La partita", che vinse il premio Super Campiello nel 1986 e da cui fu ricavato un film con Faye Dunaway nel 1988, "Passaggio segreto" (1993) e "Il ponte della solita ora" (2006).