È morto a Cuba il cantautore Alberto D'Amico , canzoniere della Venezia popolare, aveva 76 anni. Professore statale in pensione, dopo essersi trasferito a Santiago di Cuba, nel 2005 aveva pubblicato, dopo quindici anni di silenzio, il suo quinto album solista Flores - Un veneziano a Cuba.



Alberto D'Amico era nato a Venezia nell'ottobre del 1943 da una famiglia originaria della Sicilia. Nel 1964 è entrato a far parte del Nuovo Canzoniere Italiano. Assieme a Luisa Ronchini e Gualtiero Bertelli ha messo in piedi il Canzoniere Popolare Veneto, che riscopre il patrimonio delle canzoni popolari e dei canti di lavoro di Venezia e della sua laguna, canta le lotte operaie di fine anni sessanta e le trasformazioni sociali del veneziano e della città lagunare. Nel 1966 si è iscritto al PCI.